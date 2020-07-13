Омбудсмен в Забайкалье заявила об обратном эффекте запретов

Депутаты Забайкальского края приняли закон, запрещающий продавать алкоголь во Всероссийский день трезвости. Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Виктория Бессонова усомнилась в целесообразности решения и отметила, что запреты могут привести к обратному эффекту.

Парламентарии обратили внимание на опыт таких регионов как Удмуртская Республика, Севастополь, Белгородская, Иркутская и Саратовская области, где розничная продажа алкогольной продукции 11 сентября (Всероссийский день трезвости) запрещена.

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«Хотя я глубоко убежден, что одними запретительными мерами бороться с алкоголизацией населения невозможно. Акцент нужно делать на профилактике и пропаганде здорового образа жизни», —прокомментировал зампред краевого парламента Юрий Кон.

Бизнес-омбудсмен региона также усомнилась в эффекте от однодневного запрета. По ее словам, это приведет к противоположному итогу. Акцент и афиширование запрета способствует тому, что люди приобретают спиртные напитки заранее, либо покупают алкоголь в нелегальных точках или даже онлайн.

«Стоит отметить, что по данным исследования Центра мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете «Щит», Забайкалье попало в ТОП регионов, где чаще реализуется онлайн-продажа алкоголя. К тому же, количество рекламы вырастает как раз тогда, когда вводятся жесткие меры», — цитирует «Чита.ру» Бессонову.