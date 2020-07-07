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Власти смягчат правила продажи алкоголя

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг готовит законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно разрешать продажу алкоголя в магазинах и кафе на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — сказали «Известиям» в пресс-служба Минпромторга.

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Как пояснили в ведомстве, при реализации новой нормы каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом его конкретных особенностей, например, социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит в Госдуму, уточнили в Минпромторге.



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