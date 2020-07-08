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Строителю в Бурятии заплатили за несуществующую площадку для ГТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Один из руководителей школы в Баунтовском районе Бурятии заключил контракт на строительство площадки для ГТО. Как выяснилось, площадку строитель не сделал, но деньги получил в полном объеме, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным прокуратуры, в августе 2019 года один из руководителей в школе Баунтовского района заключил договор с индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен обязался построить площадку для сдачи нормативов ГТО на стадионе школы.

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В установленный срок работу не сделали. Но заказчик все-таки подписал документы и перечислил денежные средства в сумме 489 тысяч рублей исполнителю. О расчете за несуществующую площадку для ГТО стало известно прокуратуре.

Прокурор района направил материалы проверки в Следственный комитет по Бурятии. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности). 

Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Проводится предварительное следствие.

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