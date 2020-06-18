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Генпрокуратура перечислила самые коррумпированные регионы

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок / CC BY-SA 3.0

Генпрокуратура России представила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова Федеральному Собранию. РФ.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что... наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — приводит РИА Новости доклад Краснова.

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и «в целом остается стабильным в последние годы».

В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.

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Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Наименьший уровень коррупции, как считают в Генпрокуратуре наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.



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Это ваш сжиженный при новых ценах никому уже не нужен стал.)))

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.