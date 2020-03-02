Наказание за проституцию предложили отменить в России

Российские правозащитные организации призвали прекратить преследование за проституцию. С таким и рядом других предложений они вышли, изучив проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Существующее административное наказание за оказание секс-услуг способствует коррупции, считает директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова. По ее словам, отношение к проституции как к правонарушению сводит к минимуму шансы секс-работниц найти легальную работу, поскольку они числятся в особом списке МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги

«Были случаи, когда секс-работницам по этой же причине не одобряли кредиты. Более того, это влияет и на их детей — после проверки родственников их часто не берут в высшие учебные заведения или на службу», — приводит «Коммерсантъ» слова Масловой.

Также правозащитники вышли с предложением в новой редакции КоАП уточнить понятие пропаганды наркотиков, внимательнее подойти к вопросу выдворения мигрантов и перестать наказывать за возбуждение ненависти в адрес «социальных групп».