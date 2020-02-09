Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги

Нередко мужчины выходят из стриптиз-клубов с опустошенными кошельками, хотя никаких особых услуг не оплачивали. В чем секрет — в обезоруживающей красоте или умелых манипуляциях сотрудниц пикантных заведений?

9 февраля у девушек-стриптизерш неформальный праздник. В этот день в 1893 году в парижском кабаре Мулен Руж танцовщица Мона сбросила с себя одежду перед публикой.

Танцовщицы утверждают, что не обманывают клиентов, а лишь ведут с ними игру, в которой почти каждый мужчина сам рад обманываться. Бывшая стриптизерша рассказала, в чем именно состоит эта игра, а сексолог прокомментировал — почему мужчины не замечают неискренность поведения соблазнительных манипуляторш.

«Когда я пришла, так скажем, устраиваться на работу лет семь назад, мне пообещали около 60 тысяч в месяц, что по тому временем для меня, студентки, было сказочно большой суммой. Потом уже я узнала, что надо на славу потрудиться, чтобы "насобирать" хоть 2 тысячи за ночь», — рассказала бывшая танцовщица стриптиза Маргарита.

Тонкая манипуляция

«Происходит определенная игра. Если девочка общается в рамках клуба очень открыто, то за рамками клуба не факт, что с этим же мужчиной она будет общаться, не то что так, а в принципе. Такой вот способ выманивания. То есть я встаю в такую позицию, что все для тебя, это каждому понравится. И он готов за это платить», — рассказала Sibnet.ru бывшая танцовщица стрипа.

Происходит это так: девушка танцует на сцене у шеста, обнажается, а затем подходит к столику посетителя. Еще немного покружившись возле него в танце и получив заслуженные чаевые, она отправляется одеваться. А уже после подсаживается к гостю и заводит с ним беседу.

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По словам стриптизерши, главное быть приветливой и доброжелательной. У каждой «актрисы» своя тактика, но в большинстве случаев девушки льстят и нахваливают своих покровителей. Важно стать для гостя очень понимающей и ласковой, тогда клиент разомлеет и с легкостью оставит круглую сумму чаевых.

«Бывают такие, кто приходит впервые, и они вообще не в теме. Например, не миллионы зарабатывают, а за зарплату работают. Для них, конечно, это может быть открытием и шоком. Зарплату получил и пришел сюда (в стриптиз-клуб), потому что думает: "Что-то это круто, наверное". И для таких мужчин, с мышлением человека, который работает за зарплату, наверное, это можно назвать вымогательством», — поделилась собеседница.

Откат за выпивку

Девочкам в стриптиз-клубе нужно не только отлично выглядеть и сексуально двигаться, но и уметь продавать. Речь в первую очередь о выпивке. Практически в каждом клубе есть консумационная выпивка. Это те напитки, при заказе которых клиентом девушка получает свой процент от стоимости.

Чаще всего танцовщицы не употребляют крепкий алкоголь, чтобы хватило концентрации на танцы, поэтому в консумационном списке для них предусмотрены легкие коктейли. Если гость предложил ночной подруге выпить с ним за компанию, она закажет именно такой напиток. Есть и другой вариант, когда мужчина, желая угодить барышне, доверяется ее совету, что же выпить ему самому. Тогда без сомнения стриптизерша посоветует дорогой коньяк или виски, чтобы получить свой процент, а посетитель согласится, чтобы не упасть в грязь лицом перед дамой.

Обещание большего

Самая, пожалуй, обидная разводка — пустые обещания. Чтобы заработать побольше, танцовщицы готовы не то что обманывать гостей, но как минимум не выполнять конкретных обещаний. Например, стриптизерши дают свои номера телефона, и мужчина считает, что теперь сможет общаться с ней вне рамок ночного заведения.

«Мой знакомый как-то говорит: "Я пришел, и мне понравилась девочка, и я взял у нее номер телефона". Я уже начала смеяться. Потом когда ей звонил, она отвечала, что работает и приглашала на работу», — привела пример танцовщица. Подразумевается, что наивный мужчина ради встречи будет ходить в клуб и снова тратить там свои деньги.

К обещаниям можно отнести и призывы сходить в «приват». Часто в клубах девушки оголяются топлес, а приватный танец в отдельной комнате предполагает полное обнажение. «В привате ты сможешь получить от меня гораздо больше, чем здесь», — говорит стриптизерша состоятельному на вид гостю, который сразу думает о более интимных вещах. А по факту танцовщица лишь снимает с себя трусики, за дополнительную плату.

Мнение сексолога

«Это такой вариант сексуального мошенничества. Он построен на слабостях человеческого организма, то есть мы, мужчины, падкие до обнаженного тела и на этом женщины, нечестные на руку, пытаются заработать», — считает сексолог Виктор Стуров.

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С точки зрения мужской психологии, если девушка обнажается, то это ее прямое согласие вступить в половую связь. Например, если мужчина вызывает проститутку, то это осознанное сексуальное действие. В свою очередь, приходя в стриптиз-клуб, он тоже понимает, что рядом с ним окажутся не монахини, пусть это не проститутки, но инстинкты все равно срабатывают и мозг отключается.

«Этой слабостью мужского мозга и пользуются эти девушки, потому что мы при виде женского тела в большинстве своем не отдаем себе отчет в дальнейших действиях, нас влечет сексуальная страсть, у нас работает подсознание и таким образом мы готовы отдать любые деньги, лишь бы только доставить себе какое-то удовольствие, потому что, предполагая, что женщина возбуждает и таким образом дает понять, что она готова заняться сексом» — заключил сексолог.