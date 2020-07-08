НАВЕРХ

Женщина разбилась в горах Красноярского края во время селфи

Источник:
Sibnet.ru
313 1
Фото: Александр Соломахин / CC BY 3.0

Женщина сорвалась с горы Ойха в десяти километрах от поселка Курагино Красноярского края во время фотосессии, сообщает в среду региональный центр ГО и ЧС.

Женщина сорвалась с горы Ойха в десяти километрах от поселка Курагино. Туристы на вершине горы решили запечатлеть себя на фоне красивых видов. Одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50 метровой высоты полетела вниз и погибла. Спасатели нашли тело пострадавшей и передали сотрудникам МВД.

«Отдельно обращаемся к любителям делать селфи – им стоить быть осторожными вдвойне, ведь камера смартфона сужает обзор, и они уже не видят тех опасностей, которые их могут подстерегать прямо за их спиной», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Трое детей утонули в реке в Рубцовске
Строителю в Бурятии заплатили за несуществующую площадку для ГТО
Мужчина в Бурятии добился пересмотра дела об избиении в полиции
Отец и сын ценой жизни спасли тонувшую девочку в Новосибирске
смотреть все
Красноярск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Появилась идея перенести День России
•
Советника Рогозина заподозрили в работе на чешские спецслужбы
•
Водительские права изменят вид
•
Власти отвергли сообщения о резком падении доходов россиян
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Жители Алтая съели мясо медведя и заболели одутловаткой
Сибирь 08.07.2020 14:15
Трое детей утонули в реке в Рубцовске
Сибирь 08.07.2020 13:20
Бурков назвал виновного в загрязнении воздуха в Омске
Сибирь 08.07.2020 11:38
Строителю в Бурятии заплатили за несуществующую площадку для ГТО
Сибирь 08.07.2020 11:30
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
46480
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
5420
Путин призвал в Россию мигрантов
4271
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
4180
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Появилась идея перенести День России
•
Советника Рогозина заподозрили в работе на чешские спецслужбы
•
Водительские права изменят вид
•
Власти отвергли сообщения о резком падении доходов россиян
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал в Россию мигрантов
49
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33
Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на посольстве США
31
Президент подписал указ о внесении поправок в Конституцию
30