Женщина разбилась в горах Красноярского края во время селфи

Женщина сорвалась с горы Ойха в десяти километрах от поселка Курагино Красноярского края во время фотосессии, сообщает в среду региональный центр ГО и ЧС.

Женщина сорвалась с горы Ойха в десяти километрах от поселка Курагино. Туристы на вершине горы решили запечатлеть себя на фоне красивых видов. Одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50 метровой высоты полетела вниз и погибла. Спасатели нашли тело пострадавшей и передали сотрудникам МВД.

«Отдельно обращаемся к любителям делать селфи – им стоить быть осторожными вдвойне, ведь камера смартфона сужает обзор, и они уже не видят тех опасностей, которые их могут подстерегать прямо за их спиной», — говорится в сообщении.