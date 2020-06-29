Жара и ливни придут в Новосибирск

По-летнему жаркая температура с ливнями и грозами установится в Новосибирской области в ближайшие дни, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Циклон пройдет по Новосибирской области с районов Тобольска на северо-восток и принесет с собой грозовые дожди. В основном по западным и северо-западным районам области.

«В четверг ливневые дожди распространятся на большей части территории области. Но температура будет по-летнему жаркой — до +25 … +32 градусов», — прокомментировал Ягудин.

В Новосибирске температура во вторник достигнет +26, а в среду и четверг поднимется до +29… +30 градусов.