Власти Кузбасса прокомментировали слухи о раскопке сибирской язвы

Информация о раскопанном захоронении сибирской язвы в Кузбассе не соответствует действительности, сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в Facebook.

Жители поселка Черемза протестуют против строительства углепозрузочной станции разреза «Кузнецкий Южный» и железной дороги к нему. Они потребовали отставки главы Новокузнецкого района и объявили голодовку. Замгубернатора считает, что вокруг объекта появилось много слухов, и он прокомментировал самые распространенные из них.

«Говорят о том, что раскопали захоронение сибирской язвы и теперь все в опасности — это тоже домыслы, до него практически два километра. И каждый понимает, что это очень далеко, чтоб внезапно раскопать», — написал замгубернатора.

Он назвал домыслами информацию об отсыпке дорог ядовитыми химикатами и о разрушении сельского кладбища. Он признал, что нарушения у компании были: она незаконно вырубала деревья, за что была оштрафована, и обустроила проезд через реку без согласований.

Панов пояснил, что для строительства железной дороги по закону не требовались общественные слушания по переводу сельскохозяйственных земель в промзону, так как объект должны были построить на землях двух муниципальных образований, но ввести ее в эксплуатацию без разрешения жителей нельзя.

По его словам, сейчас «работы по строительству этого линейного объекта остановлены, техника вывезена».