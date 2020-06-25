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Большое количество киберпреступников выявили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Наибольшее количество киберпреступлений происходит в нескольких регионах России, в их число вошла и Бурятия, сообщил глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Самый высокий уровень кибепреступности наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге. Но согласно статистике МВД, самый активный рост преступлений, совершенных с помощью информационно–телекоммуникационных технологий, наблюдается еще в нескольких регионах.

Это Московская, Калининградская, Новгородская, Ростовская области, Ингушетия, Бурятия, Башкортостан и Еврейская автономная область, пишет РИА новости со ссылкой на Жданова.

По его словам, в мае этого года преступники чаще всего рассылали жителям России банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют.

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