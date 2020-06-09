Обнаружены похищенные у инкассаторов деньги

Полицейские в Красноярске обнаружили более 2 миллионов рублей, похищенных во время вооруженного нападения на инкассаторов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое мужчин задержаны по подозрению в совершении разбойного нападения на инкассаторов возле отделения банка 39 мая. Расследуется дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Налетчики забрали у сотрудников сумку с деньгами, где было более 2 миллионов рублей.

«Полицейскими установлено, что похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы», — прокомментировала Волк.

Оставшаяся часть похищенных средств была найдена в подвале недостроенного здания в Академгородке. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег.