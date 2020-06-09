НАВЕРХ

Обнаружены похищенные у инкассаторов деньги

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские в Красноярске обнаружили более 2 миллионов рублей, похищенных во время вооруженного нападения на инкассаторов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое мужчин задержаны по подозрению в совершении разбойного нападения на инкассаторов возле отделения банка 39 мая. Расследуется дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Налетчики забрали у сотрудников сумку с деньгами, где было более 2 миллионов рублей.

«Полицейскими установлено, что похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы», — прокомментировала Волк.

Оставшаяся часть похищенных средств была найдена в подвале недостроенного здания в Академгородке. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег.

Еще по теме
Подростки-анархисты задержаны в Красноярском крае за изготовление бомб
Иркутянин устроил покушение на брата из-за наследства. ВИДЕО
Нападение на инкассаторов в Красноярске планировали три года
Спровоцировавший в США бунт полицейский предстанет перед судом
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Зеленский пожелал переболеть коронавирусом
•
Кремль не посчитал отмену ограничений слишком стремительной
•
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
Подробности
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Мужчина выиграл в лотерею 1,6 млн рублей после 40 лет попыток
Сибирь 09.06.2020 18:38
Подростки-анархисты задержаны в Красноярском крае за изготовление бомб
Сибирь 09.06.2020 18:10
Обнаружены похищенные у инкассаторов деньги
Сибирь 09.06.2020 17:37
Кузбасс избавится от пивнушек в домах через полгода
Сибирь 09.06.2020 17:18
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5786
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4910
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4218
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
3805
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Зеленский пожелал переболеть коронавирусом
•
Кремль не посчитал отмену ограничений слишком стремительной
•
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Captain Nemo

А дальше поголовная "очипизация". И тотальный контроль

Иркут 69

Цифровой концлагерь. Бирка, номер, разряд...

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

Uynachalnica

Всех взвесят, измеряют и признанают негодными для дальнейшей светлой жизни! Так то и штрафовать удобней!

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))