Жара и грозы придут в Новосибирскую область

Грозы с проливным дождем и градом ожидаются в ближайшее время в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В то же время температура воздуха будет неуклонно повышаться, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Северо-западные составляющие воздушных потоков в атмосфере на фоне движения волновых циклонических возмущений несут с собой угрозы ливневых дождей с грозами и с вероятностью града по восточным районам Новосибирской области, а в большей степени Томской и Кемеровской областей.

«Но в целом постепенно температура повышается. Температура ночью будет в ближайшие трое суток от +4… +9 до +10...+16 градусов, а дневные температуры повышаются более существенно», — прокомментировал Ягудин.

Во вторник днем в Новосибирской области температура поднимется до +17… +23 градусов, в среду и четверг по западу области предполагается повышение температуры от +26 до +31 градуса.