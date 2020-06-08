Молодожены в Забайкалье устроили свадебный ажиотаж

Десятки женихов и невест в Забайкальском крае захотели зарегистрировать брак в июне, но свободные даты закончились, а поток желающих сыграть свадьбу не иссякает, сообщила заведующая городским отделом ЗАГС Александра Воложина.

По информации Департамента ЗАГС Забайкальского края, 120 пар пожелали зарегистрировать свой брак во Дворце бракосочетания в июне. Воложина подчеркнула, что большинство молодоженов подали заявление через портал Госуслуг, и теперь не сделавшие это вовремя — ожидают, не отменит ли кто свое бракосочетание, чтобы занять их место.

Не смотря на пандемию и связанные с ней ограничения, запись на начало июня для регистрации в торжественном зале уже большая. Заняты все даты на пятницы и субботы, и даже на неторжественные дни.

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«Молодоженов нисколько не останавливает то, что в зал они должны пройти без родственников и гостей, и соблюдать все меры профилактики – быть готовыми на проведение процедуры бракосочетания в масках, перчатках, с соблюдением дистанции и на отмену традиционного поцелуя, который предлагали регистраторы для подтверждения любви и верности», — отметила она.

В мае в данном отделе ЗАГС состоялось 20 свадеб. Всего лишь четыре пары перенесли регистрацию на более позднее время в надежде отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.





