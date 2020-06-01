Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал семерых участников массовой вечеринки в центре Новосибирска в период самоизоляции. Заплатить им придется от 3 до 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

Вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе в ночь с 23 по 24 мая. Участники выложили фото и видео в Сеть. Сначала сообщалось, что там участвовало около 300 человек, но затем ГУ МВД опровергло данные о количестве человек. По данным ведомства, участников было не более 50.

Областной Следственный комитет организовал уголовно-процессуальную проверку, по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

Центральный районный суд Новосибирска признал нескольких участников виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) и оштрафовал их на суммы от 3 до 5 тысяч рублей.