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Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал семерых участников массовой вечеринки в центре Новосибирска в период самоизоляции. Заплатить им придется от 3 до 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

Вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе в ночь с 23 по 24 мая. Участники выложили фото и видео в Сеть. Сначала сообщалось, что там участвовало около 300 человек, но затем ГУ МВД опровергло данные о количестве человек. По данным ведомства, участников было не более 50.

Областной Следственный комитет организовал уголовно-процессуальную проверку, по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

Центральный районный суд Новосибирска признал нескольких участников виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) и оштрафовал их на суммы от 3 до 5 тысяч рублей.

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