Xiaomi представила флагманские смартфоны

Компания Xiaomi представила шесть новых аппаратов для россиян, главными новинками стала серия флагманских смартфонов Mi 10.

Топовый аппарат Mi 10 получил процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенную память UFS 3.0 на 256 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором на 4780 мАч и поддерживает 30-ваттную беспроводную зарядку.

Смартфон оснащен блоком из четырех камер: основной на 108 Мп, сверхширокоугольной на 13 Мп, макро-камерой на 2 Мп и датчиком глубины для портретной съемки. Также он способен записывать 8К видео.

Устройство поддерживает работу в 5G-сетях, а также Wi-Fi 6. Смартфон оснащается AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма, официальная российская цена составит 69 990 рублей, продажи стартуют 11 июня.

Mi Note 10 Lite получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и процессор Snapdragon 730G. «На борту» также достаточно емкий аккумулятор на 5260 мАч с возможностью быстрой зарядки на мощности 30 Вт.

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Представленный Redmi Note 9 получил четыре камеры — основную на 48 Мп, сверхширокоугольную на 8 Мп, а также макро-камеру и сенсор глубины на 2 Мп. «Сердцем» смартфона выступил процессор MediaTekHelio G85.

Redmi Note 9 Pro получил процессор Qualcomm Snapdragon 720G, он получил более мощную основную камеру на 64 Мп, сверхширокоугольный сенсор с разрешением 8 Мп, макро-линзу на 5 Мп и сенсор глубины.

Также Xiaomi выпустила в России фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC, он появится в продаже 16 июня по цене 3990 рублей. Кроме этого, компания показала телевизоры Mi TV 4S — на 50 и 65 дюймов.