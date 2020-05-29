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Xiaomi приступила к тестированию сети 6G
29.05.20, 14:18
Источник:
РБК
98
0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
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