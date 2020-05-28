Горный Алтай закрыли от туристов еще на три недели

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу турбаз региона еще на три недели – до 22 июня 2020 года, сообщает оперштаб.

«Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года», – сказано в сообщении.

Также до особого распоряжения по-прежнему приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания. Последние, впрочем, могут торговать навынос.

«Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей – главный приоритет», – заявил Хорохордин.

Ранее соседний Алтайский край, где запрет на работу туробъектов также действовал до 1 июня, до 8 июня продлил ограничения для санаториев и до 22 июня – для остальных туробъектов.