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Горный Алтай закрыли от туристов еще на три недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Упрдор «Алтай»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу турбаз региона еще на три недели – до 22 июня 2020 года, сообщает оперштаб.

«Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года», – сказано в сообщении.

Также до особого распоряжения по-прежнему приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, организаций общественного питания. Последние, впрочем, могут торговать навынос.

«Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей – главный приоритет», – заявил Хорохордин.

Ранее соседний Алтайский край, где запрет на работу туробъектов также действовал до 1 июня, до 8 июня продлил ограничения для санаториев и до 22 июня – для остальных туробъектов.

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Республика Алтай #Туризм #Новости COVID19
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лачинов

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karavoron

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senik

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Иркут 69

Что это такое "теледоктор Мясников" и какое он лично имеет отношение к вирусологии, эпидемиологии и инфекционным...