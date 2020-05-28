Алтайский край продлил запрет на работу санаториев и турбаз

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, которым продлил запрет на работу санаториев и туристических баз региона из-за эпидемии коронавируса.

Ранее ограничение действовало до 1 июня. Курорты и туристические базы края ждали открытия после этой даты, однако несколько дней назад главный санитарный врач края говорила, что в первый день лета снять ограничения не получится.

Согласно документу, запрет на работу санаториев и санаторных оздоровительных лагерей продлен до 8 июня, на работу туристических баз, гостевых домов, пансионатов, отелей – до 22 июня.

По последним данным оперштаба, в регионе заболели 1554 человека, в день прибавляется порядка 70-80 новых случаев. При этом 693 уже выздоровели, более тысячи пациентов болеют бессимптомно. Тяжелобольных – 32, из них подключены к аппаратам ИВЛ девять человек.

Власти соседней Республики Алтай, где ограничения на работу туристических объектов также истекают 1 июня, пока не сообщали об их снятии или продлении.