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Врач красноярской больницы рассказал о вспышке COVID-19 на «Полюсе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © компания «Полюс»

Скученность проживания вахтовиков и плотная совместная работа привела к заражению большого количества людей на Олипиадинском горно-обогатительном комбинате компании «Полюс», рассказал главный врач Красноярской краевой клинической больнице Егор Корчагин на странице в Facebook.

«По поводу Северо-Енисейского района. Ситуация там, конечно, непростая. Из-за скученности проживания вахтовиков и плотной совместной работы – заразилось большое количество людей. Опасность этого заболевания (коронавируса) еще и в том, что при высокой контагиозности многие болеют вообще бессимптомно. Из тысячи с лишним человек семьсот даже не подозревали, что поймали вирус и являются разносчиками», — написал Корчагин.

По его словам, ситуацию осложнило то, что ГОК находится в двух часа езды от Северо-Енисейска, глушь полнейшая, медицинская инфраструктура рассчитана только на текущее поддержание деятельности предприятия. На место направили врачей со всего региона, сейчас работает более ста человек персонала.

130 человек в состоянии средней тяжести вывезли санавиацией, разместили в больницах Канска, Лесосибирска, Красноярска. Заболели несколько врачей, их тоже вывезли. «Полюс» помогает, чем может: транспорт, питание, средства индивидуальной защиты.

«(Один из тяжелых) обратился с жалобами 15 мая, и видимо, это тот самый случай со стремительным развитием. В приемном покое ему сделали рентген и сразу перевезли на скорой в Северо-Енисейск. 17-го мы отправили за ним борт с реанимационным оборудованием и бригадой, но из-за плохих погодных условий вертолет пошел на вынужденную посадку в Енисейске, не долетели. 18-го числа забрали в Красноярск. Он все еще «тяжелый», но надежда есть. Она всегда есть», — написал главврач.

С «Полюса» тяжелых пациентов пять человек на ИВЛ. Трое уже пошли на поправку и находятся в обычном отделении. Один пациент, к сожалению, умер.

«Я понимаю эмоции родных, которые чуть не потеряли близкого человека. Сочувствую им. Это всегда нелегко, а тут еще и фактор внезапности. Но таков этот вирус, с которым нам всем пришлось столкнуться. Делаем все, что можем», — написал Корчагин.

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Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.