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Военный госпиталь развернули на месте вспышки COVID под Красноярском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Сводный отряд Минобороны России начал оказывать помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, где произошла вспышка коронавируса.

«Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген-аппарат, УЗИ», – рассказал замкомандующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению Алексей Лемякин.

Фото: © Минобороны РФ

«Госпиталь в Красноярский край был переброшен железнодорожным транспортом Кемеровской области и Алтайского края. Сводный отряд приступил к его развертыванию», — сказал Лемякин.

От Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на одну тысячу койко-мест.

Тема: Распространение коронавируса
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