Huawei перевыпустит старые смартфоны

Китайская компания Huawei заново выпустит собственные старые смартфоны, чтобы избежать санкций со стороны США, которые запрещают использовать фирменные сервисы и приложения Google в новых устройствах.

Так, производитель уже объявил, что смартфон Huawei P30 Pro вернется на рынок в виде Huawei P30 Pro New Edition, ранее аналогичным образом компания перезапустила Huawei P30 Lite. Аппараты имеют лицензию на использование продуктов Google, так как вышли в 2019 году.

Huawei P30 Pro New Edition получил 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт, тогда как оригинальная модель имела 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ. Кроме этого, обновленный смартфон получит Android 10 с фирменной оболочкой EMUI.

Ожидается, что санкции США в отношении китайской компании будут действовать как минимум до 2021 года. Несмотря на перезапуск популярных моделей, Huawei в этом году ожидает падения продаж смартфонов на уровне 20%.