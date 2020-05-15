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Полицейские в Томской области насмерть забили мужчину в отделе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Трое полицейских незаконно проникли в дом к мужчине, привезли его в отделение и жестоко избили, после чего потерпевший скончался, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

По данным следствия, в ночь на 1 мая трое сотрудников полиции незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований, после чего доставили его в здание отдела полиции, где избили, нанеся удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следственных органов обвиняемые заключены судом под стражу. В ходе следствия они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Расследование уголовного дела продолжается.

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