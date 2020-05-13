Сборщики металлолома подорвались на полигоне в Кузбассе

Два сборщика цветных металлов погибли при попытке разобрать артиллерийский снаряд на Юргинском военном полигоне под Кемеровом. Командование проводит проверку.

«На военный полигон в Юрге проникли трое "охотников" за цветными металлами. При разборке одного из неразорвавшихся боеприпасов произошел взрыв. Два сборщика цветмета погибли на месте», — цитирует «Интерфакс» собственный источник.

Еще один молодой мужчина получил сочетанные осколочно-взрывные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

«По предварительным данным, гражданские лица незаконно проникли на территорию полигона, где занимались поиском и сбором цветного металла. При попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас произошел его подрыв. Уточняются все обстоятельства произошедшего», — приводит ТАСС слова представителя командования Юргинского гарнизона.

Юргинский общевойсковой полигон в Кемеровской области является крупнейшим центром испытаний вооружения и боевой техники, тактических учений в Центральном военном округе. Его общая площадь составляет порядка 30 тысяч гектаров.