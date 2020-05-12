Прогулки по набережным и паркам разрешили в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил до 17 мая режим повышенной готовности, введенный для профилактики новой коронавирусной инфекции, при этом разрешив прогулки в парках и на набережных, сообщает правительство региона.

«С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами», – сказал Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что владельцы торговых объектов должны будут обеспечить безопасность посетителей.

Глава региона отметил, что торгово-развлекательные центры остаются закрытыми на всей территории Кузбасса. В районах, где отмечен высокий уровень заболеваемости, режим повышенной готовности продолжает действовать в прежнем объеме: там работают только магазины продуктов и товаров первой необходимости.

«Это города Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа. По этим муниципальным образованиям решение (о работе торговых объектов) будет принято дополнительно», – сказал губернатор Кузбасса.

Он также сообщил, что в области вновь разрешены занятия спортом на открытых стадионах и спортивных площадках. «Кроме того, разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды», – сказал Цивилев.

Чтобы снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости, всем жителям Кузбасса нужно носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий.

Согласно распоряжению губернатора, ответственность за соблюдение этого требования несут руководители предприятий и организаций. Министерству промышленности Кузбасса поручено обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия региона. При посещении магазинов и прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

«Понимаю, что и предприниматели, и все жители области ждали открытия магазинов. Однако врачи по-прежнему рекомендуют всем жителям не покидать свои дома без крайней необходимости. Прошу вас проявить ответственность и пока что не посещать торговые объекты без необходимости», – сказал Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса продолжит следить за ситуацией, и если заболеваемость останется на прежнем уровне и станет снижаться, будет поэтапно отменять и другие ограничения.

«Если скорость распространения инфекции возрастет, то нам придется вернуться к прежним ограничениям. По какому пути будет развиваться ситуация, зависит от каждого из нас — от того, как мы соблюдаем ограничения. Призываю вас оставаться дома и донести эту информацию до ваших близких», – обратился Цивилев.