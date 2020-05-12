НАВЕРХ

Прогулки по набережным и паркам разрешили в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © правительство Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил до 17 мая режим повышенной готовности, введенный для профилактики новой коронавирусной инфекции, при этом разрешив прогулки в парках и на набережных, сообщает правительство региона.

«С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами», – сказал Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что владельцы торговых объектов должны будут обеспечить безопасность посетителей.

Глава региона отметил, что торгово-развлекательные центры остаются закрытыми на всей территории Кузбасса. В районах, где отмечен высокий уровень заболеваемости, режим повышенной готовности продолжает действовать в прежнем объеме: там работают только магазины продуктов и товаров первой необходимости.

«Это города Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа. По этим муниципальным образованиям решение (о работе торговых объектов) будет принято дополнительно», – сказал губернатор Кузбасса.

Он также сообщил, что в области вновь разрешены занятия спортом на открытых стадионах и спортивных площадках. «Кроме того, разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды», – сказал Цивилев.

Чтобы снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости, всем жителям Кузбасса нужно носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий.

Согласно распоряжению губернатора, ответственность за соблюдение этого требования несут руководители предприятий и организаций. Министерству промышленности Кузбасса поручено обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия региона. При посещении магазинов и прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

«Понимаю, что и предприниматели, и все жители области ждали открытия магазинов. Однако врачи по-прежнему рекомендуют всем жителям не покидать свои дома без крайней необходимости. Прошу вас проявить ответственность и пока что не посещать торговые объекты без необходимости», – сказал Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса продолжит следить за ситуацией, и если заболеваемость останется на прежнем уровне и станет снижаться, будет поэтапно отменять и другие ограничения.

«Если скорость распространения инфекции возрастет, то нам придется вернуться к прежним ограничениям. По какому пути будет развиваться ситуация, зависит от каждого из нас — от того, как мы соблюдаем ограничения. Призываю вас оставаться дома и донести эту информацию до ваших близких», – обратился Цивилев.

Тема: Распространение коронавируса
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
Новая жертва коронавируса зарегистрирована в Омской области
Пенсионерка умерла от коронавирусной пневмонии в Новосибирске
Режим самоизоляции в Хакасии продлили без смягчения
смотреть все
Кузбасс #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми
•
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
•
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
•
Вторую волну коронавируса предрекли Европе
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Прогулки по набережным и паркам разрешили в Кузбассе
Сибирь 12.05.2020 12:30
Стариков и «хроников» в Забайкалье призвали полностью изолироваться
Сибирь 12.05.2020 12:04
Горячую воду отключили в Новосибирске
Сибирь 12.05.2020 11:50
Новая жертва коронавируса зарегистрирована в Омской области
Сибирь 12.05.2020 11:35
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
128102
Аномальная жара придет в Новосибирск
11339
Госдолг США установил исторический рекорд
6904
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
4879
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми
•
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
•
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
•
Вторую волну коронавируса предрекли Европе
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдолг США установил исторический рекорд
43
США объявили себя победителями нацизма
41
Германия назвала виновника Второй мировой войны
36
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
35
Путин завершил период нерабочих дней
35