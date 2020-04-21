Женщина стала первой жертвой COVID-19 в Хакасии

Женщина 55 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Хакасии, сообщила пресс-служба правительства республики во вторник. У пациентки была тяжелая патология, выраженные симптомы COVID-19 не проявлялись.

Пациентка имела тяжелую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета. Длительное время проходила лечение от тяжелой болезни.

После контакта с инфицированным жителем республики женщина была переведена из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. Выраженных респираторных симптомов у нее не было.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациентка скончалась. Причина смерти и окончательный диагноз будет выставлен по результатам патологоанатомического вскрытия.

Также в Хакасии зафиксирован летальный случай от внебольничной пневмонии. У 79-летнего мужчины не было диагностировано заражение коронавирусом.

По данным на 21 апреля, в республике зарегистрировано 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Четыре человека выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 1077 человек.