Мэрия Новосибирска начала борьбу с пылью

Власти борются с весенней пылью на улицах Новосибирска с помощью уборочной техники, рассказал в четверг журналистам мэр Анатолий Локоть.

«Мы приступили к широкомасштабной уборке города (от пыли). Несмотря на приближение сроков, пришлось отменить проведение субботника. Это нарушение традиции, во многом он нас выручал. Используем всю муниципальную технику, привлекаем подрядчиков чтобы провести перед ремонтом дорог провести их помывку», — рассказал Локоть.

Новосибирск каждый год после схода снега начинает борьбу с пылью, которая покрывает все дороги. Ради этого дороги зимой перестали посыпать песко-соляной смесью. Вместо нее стали использовать реагент «Бионорд».