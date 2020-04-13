Новых больных COVID-19 выявили за выходные в Кузбассе

Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух человек на выходных в Кемеровской области, сообщил региональный оперативный штаб. Общее количество заболевших достигло 13.

Один из пациентов помещен в инфекционную больницу Кемерова, получает медицинскую помощь в полном объеме. Его состояние стабильное. Где изолирован второй новый пациент, не сообщается.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 13 случаев заболевания коронавирусом, десять человек лечатся в больницах, трое выздоровели.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3522 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля. При этом предприятия малого и среднего бизнеса, торговые объекты которых расположены в отдельно стоящих зданиях, вернутся к работе, ТРЦ продолжат оставаться закрытыми.