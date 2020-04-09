Windows 10 получит интеграцию с Linux

Microsoft полноценно интегрирует доступ к файлам Linux в проводник операционной системы Windows 10.

Поддержку ядра ОС Linux «десятка» получила в прошлом году, после новых изменений пользователи смогут получить доступ к корневой файловой системе для всех установленных в системе дистрибутивов Linux, просто кликнув в панели навигации проводника по иконке файла.

Компания уже испытывает данную функцию в своей новой сборке Windows 10, которая стала доступна для тестеров. Нововведения стали возможны благодаря подсистеме Windows Subsystem для Linux, предназначенной для запуска Linux-программ в Windows 10.

Подсистема постоянно совершенствуется, компания постепенно интегрирует в нее оболочку Bash, нативный OpenSSH, загрузку Ubuntu, SUSE Linux и Fedora из Windows Store. Также заработал новый инструмент командной строки Windows Terminal.

После завершения тестирования сервис для интеграции с Linux станет доступен для всех пользователей Windows 10. Ожидается, что соответствующий патч «десятка» получит в конце 2020 года.