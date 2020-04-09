Салонам красоты и МФЦ разрешили работать в Кузбассе

Кемеровские власти расширили перечень организаций, которым разрешено работать в режиме самоизоляции. Деятельность в частности продолжат салоны красоты, ломбарды и МФЦ.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации».

В перечень организаций добавляются:

организации и ИП, предоставляющие парикмахерские услуги и/или маникюрные и педикюрные услуги;

организации и ИП, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви;

организации и ИП, обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений;

многофункциональные центры предоставления госуслуг на территории Кузбасса;

ломбарды.

Таким образом, режим нерабочих дней снимается с указанных предприятий, они могут продолжать работу. Документ вступил в силу с момента подписания.

В Кемеровской области, по данным на среду, выявлены семь случаев заражения коронавирусом. Два человека уже выздоровели.