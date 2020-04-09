Салонам красоты и МФЦ разрешили работать в Кузбассе

Кемеровские власти расширили перечень организаций, которым разрешено работать в режиме самоизоляции. Деятельность в частности продолжат салоны красоты, ломбарды и МФЦ.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации».
В перечень организаций добавляются:
- организации и ИП, предоставляющие парикмахерские услуги и/или маникюрные и педикюрные услуги;
- организации и ИП, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви;
- организации и ИП, обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений;
- многофункциональные центры предоставления госуслуг на территории Кузбасса;
- ломбарды.
Таким образом, режим нерабочих дней снимается с указанных предприятий, они могут продолжать работу. Документ вступил в силу с момента подписания.
В Кемеровской области, по данным на среду, выявлены семь случаев заражения коронавирусом. Два человека уже выздоровели.