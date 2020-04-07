Два новых случая коронавируса в Кузбассе связаны с Москвой

Количество зараженных коронавирусом в Кемеровской области увеличилось до семи человек, два новых пациента побывали в Москве, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Сегодня диагноз коронавирусная инфекция подтвердили ещё у двоих человек. Они на неделю слетали в Москву», — сказал Цивилёв в прямом эфире радио «Маяк».

Он не уточнил, когда вернулись заразившиеся и в каком городе области они находятся.

С начала эпидемии в Кузбассе COVID-19 заболели семь человек, двое выздоровели. Двое лечатся в больнице №29 Новокузнецка, один — в инфекционной больнице в Кемерове.