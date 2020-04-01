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Мэрия определила режим работы общественного транспорта в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска определила режим работы общественного транспорта в городе в период самоизоляции. Метро, автобусы и троллейбусы выйдут на маршруты в режиме выходного дня, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-центра мэрии.

«С 28 марта по 5 апреля ... выпуск подвижного состава на регулярные маршруты наземного пассажирского транспорта и в метрополитене будет осуществляться по плану выходного дня (на уровне 70% от установленного плана рабочего дня) с сохранением времени начала и окончания движения, предусмотренного расписанием», — говорится в сообщении.

Это сделано в связи с указом президента РФ от 25 марта «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и с учетом прогнозируемого дальнейшего сокращения объемов перевозок общественным пассажирским транспортом.

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А также в связи снижением деловых и социально-бытовых передвижений населения в период действия профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Рассматривается вопрос о дальнейшей корректировке расписания в связи с падением пассажиропотока на всех видах общественного транспорта.

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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.