Мэрия определила режим работы общественного транспорта в Новосибирске

Мэрия Новосибирска определила режим работы общественного транспорта в городе в период самоизоляции. Метро, автобусы и троллейбусы выйдут на маршруты в режиме выходного дня, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-центра мэрии.
«С 28 марта по 5 апреля ... выпуск подвижного состава на регулярные маршруты наземного пассажирского транспорта и в метрополитене будет осуществляться по плану выходного дня (на уровне 70% от установленного плана рабочего дня) с сохранением времени начала и окончания движения, предусмотренного расписанием», — говорится в сообщении.
Это сделано
в связи с указом президента РФ от 25 марта «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней»
и с учетом прогнозируемого дальнейшего
сокращения объемов перевозок общественным
пассажирским транспортом.
А также в связи снижением деловых и социально-бытовых передвижений населения в период действия профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Рассматривается вопрос о дальнейшей корректировке расписания в связи с падением пассажиропотока на всех видах общественного транспорта.