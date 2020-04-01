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Принудительная самоизоляция: какие чрезвычайные режимы бывают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Simon Q from United Kingdom / CC BY 2.0
Почти все российские регионы во вторник объявили о самоизоляции для борьбы с коронавирусом. Жителям частично ограничили право на передвижение — одну из основополагающих гражданских свобод, гарантированных Конституцией. Какими законами регулируется введение чрезвычайных мер и какие сценарии предполагают чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение?

Москва, где в настоящий момент зафиксировано больше всего больных COVID-19, ввела режим домашней самоизоляции 30 марта. На следующий день аналогичные меры приняли минимум 51 регион страны, в том числе вся Сибирь.

Документы, подписанные местными властями, называются по-разному: «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса», «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (смомоизоляции) на территории Красноярского края», «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» в Новосибирской области — но содержание у них примерно одинаковое.

Граждане могут выходить из дома, чтобы купить продукты и товары первой необходимости, вынести мусор, выгулять животное в радиусе 100 метров от дома, а также в случаях необходимости экстренной медицинской помощи и любой прямой угрозы жизни или здоровью или для следования к месту работы, чья деятельность разрешена на выходной неделе с 28 марта по 5 апреля.

Общественный транспорт продолжает работать, как и службы такси. При этом в группе «Коронавирус. Оперштаб Москвы» разъясняли, что ездить на такси к родственникам для покупки продуктов или другой помощи нельзя, так как надо «чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом».

Режим «карантин»

Слово «карантин» звучит в Федеральном законе № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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Среди основных понятий в нем указаны «ограничительные мероприятия (карантин) – административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных».

Карантин можно вводить в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации, на территории РФ, территории соответствующего субъекта РФ, муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Ограничительные мероприятия вводят на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей. Их могут ввести и региональные власти.

Режим «чрезвычайная ситуация»

Режим чрезвычайной ситуации прописан в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей», — говорится в законе.

Госдума 31 марта экстренно приняла поправки в закон, и теперь одной из причин ЧС становится распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также депутаты наделили Правительство Российской Федерации (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В КоАП появилась новая статья 20.6.1 — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где есть угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС также будут штрафы для граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Именно на закон о ЧС ссылается оперштаб Москвы, комментируя вопрос о законности вводить ограничения на передвижение граждан. «Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции», — говорится в его сообщении.

По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, закон о ЧС расписывает исчерпывающий перечень полномочий органов власти субъектов Федерации в отношении граждан: это эвакуация, информирование, спасательные работы, денежные выплаты, сбор информации.

При этом никаких полномочий по ограничению передвижения, прекращению функционирования коммерческих организаций, самоизоляции и прочего законом не предусмотрено, приводят мнение адвоката «Ведомости».

Режим «чрезвычайное положение»

Чрезвычайное положение (ЧП) — это особый правовой режим, по которому могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя. Он прописан в ФКЗ «О чрезвычайном положении».

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Введение ЧП возможно только при наличии обстоятельств, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким относятся и «эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий». Может быть введено как по всей стране, так и в ее отдельных частях.

ЧП объявляет президент, легитимность этого указа в течение 72 часов должен подтвердить Совет Федерации. Страна должна оповестить о чрезвычайном положении Организацию Объединенных Наций и Совет Европы.

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, — 60 суток.

Только в этом законе предусмотрено введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

ponhik78

Да какой он американец? Местный, доморощенный)))

Uynachalnica

ЦитатаСкажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то,...

nicollaich

Мдяяя... Прочёл и задумался: не грозит ли нам судьба Европы? Наша власть либеральна не в меру.