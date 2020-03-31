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Слежка и штрафы: Россия узаконила карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Прогноз распространения коронавирусной инфекции в регионах России должны подготовить уже к 1 апреля. Нарушителей карантина начнут отслеживать по телефонам и наказывать — им грозит наказание от 15 тысяч рублей штрафа до реального лишения свободы.

На фоне того, как регионы один за другим начали вводить режим повышенной готовности и запрещать жителям свободное перемещение до 5-го, а кто-то и до 14 апреля, состоялось заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, а также рассмотрение Госдумой ряда экстренных законопроектов. 

По итогам заседания премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству:

  • представить прогноз распространения коронавируса на территории России;
  • утвердить двухнедельный график поставок масок медицинским учреждениям;
  • провести оценку медорганизаций и представить предложения по их перепрофилированию для приема больных коронавирусом;
  • запустить информирование граждан через СМС-сервисы и портал Госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина (предполагается, что Минздрав будет получать у Минкомсвязи номера мобильных больных и контактировавших с ними и через операторов отслеживать местопребывание). Сведения о нарушениях будут поступать в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу;
  • выделить МИД России средства из бюджета для поддержки россиян, у которых нет возможности вернуться в Россию, и нуждающихся в материальной помощи. Меры по поддержке предложит Российский союз промышленников и предпринимателей и Сбербанк;
  • временно приостановить торжественную регистрацию брака в ЗАГСах;

Ряд законов, касающихся введения особых режимов и наказаний за их нарушение, в экстренном порядке приняла Госдума:

  • нарушение карантина грозит гражданам штрафом от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;
  • нарушение карантина, которое приведет к массовому заражению жителей, грозит наказанием от штрафа в 500 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до семи лет;
  • правительство получило право вводить режим ЧС на территории России;
  • за распространение фейковых новостей установлено наказание — от штрафа 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.
Тема: Распространение коронавируса
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