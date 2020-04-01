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СК предъявил обвинения хозяину «Зимней вишни» после теста на COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, владевшему ТРЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 60 человек, предъявлено обвинение в даче взятки, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

После пожара Вишневский был объявлен в международный розыск. Он продолжал строительный бизнес в Испании. Год назад был задержан на территории Польши. В конце марта предпринимателя экстрадировали в Россию, и он был помещен на карантин.

У Вишневского взяли тест на наличие коронавируса. После получения отрицательного результата следствие незамедлительно предъявило ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), и Вишневский был допрошен в присутствии защитника.

По версии следствия, бизнесмен в 2013-2014 годах дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. За эту сумму чиновница закрыла глаза на нарушения, которые допускались при превращении здания кондитерской фабрики в торговый центр.

Максимально Вишневскому грозит 15 лет лишения свободы.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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