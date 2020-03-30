Теплая погода придет в Новосибирск

Потепление до 11 градусов придет в Новосибирск к середине недели, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В последний день марта в Новосибирске будет преимущественно без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 1-3 градуса мороза, днем 6-8 градусов тепла. Веетр ожидаентся юго-западный со скоростью 2-8 метров в секунду.

В первый день апреля будет еще теплее: ночью 3-5 градусов мороза, днем 7-9 градусов тепла. 2 апреля сохранится погода без осадков. Ночью температура воздуха составит 1 градусов тепла, а днем поднимется до 9-11 градусов тепла.