Теплая погода придет в Новосибирск

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Потепление до 11 градусов придет в Новосибирск к середине
недели, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
В последний день марта в Новосибирске будет преимущественно
без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 1-3 градуса мороза,
днем 6-8 градусов тепла. Веетр ожидаентся юго-западный со скоростью 2-8 метров
в секунду.
В первый день апреля будет еще теплее: ночью 3-5 градусов мороза,
днем 7-9 градусов тепла. 2 апреля сохранится погода без осадков. Ночью температура
воздуха составит 1 градусов тепла, а днем поднимется до 9-11 градусов тепла.