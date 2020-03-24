Борец с «черным небом» уедет из Красноярска

Автор проекта «Nebo.live» Игорь Шпехт после отмены митинга за чистое небо решил уехать из Красноярска, сообщил он на странице в Instagram.

В феврале режим «черного неба» продержался в Красноярске несколько дней. Жители жаловались, что в городе нечем дышать. Город посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова и обещала рассмотреть Красноярск под лупой. О проблеме задымления Красноярска снял фильм журналист Алексей Пивоваров. В нем давал интервью Шпехт.

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После этого Шпехт планировал организовать митинг за чистое небо в Красноярске, но мероприятие отменили из-за коронавируса. Активист заявил, что не будет больше возглавлять проект «Nebo.live», выступать в СМИ, а также планирует уехать из Красноярска, чтобы сохранить здоровье близких, что трудно в такой экологической ситуации.

Он отметил, что устал бороться за экологию края, когда жители остаются апатичными, кроме лайков никаких действий не совершают.

«Нет, никакого давления и принуждения к этому решению связанным с проектом не было и нет», — отметил Шпехт. Он добавил, что сайт и Instagram проекта продолжат работу, будут выдавать данные о сильных загрязнениях в Красноярске.