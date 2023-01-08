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Журналист из США ужаснулся победе трансгендера в конкурсе красоты

Источник:
Sibnet.ru
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Американский комик и журналист Джексон Хинкл ужаснулся тому, что в женском конкурсе красоты, проводимом под эгидой организации «Мисс Америка» победил трансгендер.

Свое недоумение он выразил в посте в социальной сети, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса «Мисс Россия — 2022» Анны Линниковой.

Фото: © скриншот со страницы Джексона Хинкла в социальной сети

«Мы абсолютно чокнулись», — цитирует его РИА Новости. Так Хинкл сравнил «девушек», очевидно, отдавая предпочтение представительнице из России.

Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка».

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Топ комментариев

Disobedient

Упряжки для свиней им лучше поставьте. Пусть зеленский с коломоиским вместе со своим азовом запрягаются.

Disobedient

Предпочтительней чтобы его успокоил калибр.

mosquito__2010

Пожалуй самая конченая рабско холопская чертовщина что в истории происходила, вся эта бандеровщина запросто...

Disobedient

Цитата(Asd10 @ 6.1.2023, 20:33) Он и без интерпретации передаст.Ну что же так о даме. Пусть не лучшего...