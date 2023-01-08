Журналист из США ужаснулся победе трансгендера в конкурсе красоты

Американский комик и журналист Джексон Хинкл ужаснулся тому, что в женском конкурсе красоты, проводимом под эгидой организации «Мисс Америка» победил трансгендер.

Свое недоумение он выразил в посте в социальной сети, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса «Мисс Россия — 2022» Анны Линниковой.

Фото: © скриншот со страницы Джексона Хинкла в социальной сети

«Мы абсолютно чокнулись», — цитирует его РИА Новости. Так Хинкл сравнил «девушек», очевидно, отдавая предпочтение представительнице из России.

Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка».