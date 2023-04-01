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«Сплин» убрали с афиш фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: AaRERnD / CC BY-SA 4.0

Группа «Сплин» исчезла с афиши фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске, который запланирован на август 2023 года. Это произошло после требований главы «Союза отцов Новосибирской области» Сергея Майорова.

«Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги», — написал Майоров в группе организации во «ВКонтакте».

Сейчас на афишах и на сайте фестиваля группы «Сплин» в списке участников уже не нет.

Организаторы не прокомментировали изменения. Менеджер «Сплина» Дмитрий Демидкин сообщил сайту НГС, что договор на выступление подписан, а новой официальной информации не поступало.

В августе 2022 года лидер группы «Сплин» Александр Васильев во время выступления коллектива на рок-фестивале «Чернозем» в Воронежской области посвятил песню «Выхода нет» артистам, которым «по разным причинам» пришлось уехать из России. После этого концерты «Сплина» начали отменять.

Фестиваль «Ветер Сибири» будет проходить с 11 по 13 августа на площадке аэродрома «Мочище». Среди заявленных участников — Вадим Самойлов, Найк Борзов, Stigmata, «План Ломоносова» и другие. В 2022 году это мероприятие должно было проходить в Бийске, но было отменено якобы из-за ковидных ограничений. Деньги за билеты многим до сих пор не вернули.

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Политика #Активисты #Новосибирск #Музыка
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