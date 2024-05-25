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Гигантская надпись «Сталин» появилась в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Посвященный ссылке Иосифа Сталина в Сибирь объект появился в Иркутской области. Надпись «Сталин» разместили на склоне горы Киткай рядом с поселком Новая Уда.

Здесь в 1903 году будущий советский лидер полтора месяца отбывал ссылку. На создание надписи потратили 258 тысяч рублей, сообщил депутат Заксобрания Иркутской области от КПРФ Анатолий Обухов на своей странице во «ВКонтакте».

Арт-объект в Иркутской области, посвященный Сталину
Арт-объект в Иркутской области, посвященный Сталину
Фото: © vk.com/anatoliy_obukhov

Буквы устанавливали своими силами пятеро местных жителей. Депутат уточнил, что чуть выше надписи находится еще одна туристическая достопримечательность — отреставрированная в 2022 году беседка, которая также связана с периодом ссылки Иосифа Сталина.

В беседке хранятся курительная трубка, портрет Иосифа Сталина и музыкальный инструмент варган. Сталин был сослан в Новую Уду на три года, 17 ноября 1903 года его доставили в Новоудинское волостное управление, однако 5 января 1904 года он бежал из ссылки.

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Жизнь #О людях #Иркутск
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