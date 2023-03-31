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Совет отцов потребовал отменить «Сплина» на фестивале «Ветер Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Концерт
Фото: © vk.com/zveclub

Глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров потребовал от организаторов скандального рок-фестиваля «Ветер Сибири» отменить выступление на нем группы «Сплин» из-за ее политической позиции.

«Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы "Сплин", Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого? Нужно усилить контроль за этими организаторами», — написал Майоров во «ВКонтакте».

«Сплин» есть на афише фестиваля «Ветер Сибири», которую развесили в Новосибирске, но группа больше года не выступает в России. Кроме того, фестиваль заработал скандальную славу — в 2022 году его должны были провести в Бийске, зрители купили билеты по цене от 3,5 до 15 тысяч рублей.

Затем фестиваль отменили якобы из-за ковидных ограничений, а деньги за билеты людям не вернули. Организаторы объяснили, что купленные билеты будут действовать в 2023 году. 

В итоге в этом году они решили провести фестиваль на аэродроме «Мочище» в Новосибирской области в августе. Согласно афише, «Сплин» выступит в третий день фестиваля вместе с группами «Слот», «Ундервуд» и Вадимом Самойловым.

Зрители не верят, что фестиваль реально состоится, и все указанные звезды приедут на него. Люди, которые хотели вернуть билеты, не смогли связаться с организаторами. Часть из них смогла вернуть средства с помощью чарджбэка — возврата денег через банк. Другие не смогли оспорить сделку и остались с билетами на руках.


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Политика #Активисты #Музыка #Новосибирск #Алтайский край
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