Православные возмутились новым дизайном тысячной купюры

Православные активисты и священники Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали новый дизайн банкноты в 1 тысячу рублей, так как башня Сююмбике изображена с полумесяцем, храмовое здание Казанского кремля — без креста.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста», — написал священник РПЦ Павел Островский в телеграм-канале, добавив, что это или «тупость дизайнеров», или «сознательная провокация».

Фото: © ЦБ РФ

Источник в Московской патриархии заявил РИА Новости, что «вызывают неприятие попытки изображения православных храмов без крестов». Он признал, что создатели банкноты изобразили здание так, как оно существует в реальной жизни, — без креста, но поразился, что не нашлось место для православного храма с крестом.

Активисты православного движения «Сорок Сороков» потребовали проверить руководителей Центробанка по статье о возбуждении ненависти и вражды и написали заявление в СК и Генпрокуратуру.

«При общем взгляде на новую банкноту, явным становится замысел авторов эскиза денежного знака унизить символы православия и русской государственности по отношению к символам ислама», — говорится в заявлении движения.

На новой тысячерублевой купюре изображены, в частности, башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани. Последний располагается в здании, которое в XIX века было домовой церковью казанских губернаторов, крест убрали с приходом советской власти.