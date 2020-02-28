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Усс рассказал о бизнесе сына в фильме Пивоварова про «черное небо»

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал об угольном бизнесе сына и его роли в «черном небе» в фильме журналиста Алексея Пивоварова.

В феврале режим «черного неба» продержался в Красноярске несколько дней. Жители жаловались, что в городе нечем дышать. О проблемах красноярцев написал стихотворение Сергей Шнуров, а известная экоактивистка Грета Тунберг сделал репост записи одной из сибирячек. Город посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она обещала рассмотреть Красноярск под лупой.

О проблеме задымления Красноярска снял фильм журналист Алексей Пивоваров. Он встретился с жителями, узнал мнение активистов и властей о причинах и решениях проблемы.  Автор проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт заявил, что больше всего воздух загрязняется углем. Он полагает, что ситуацию могла бы спасти газификация края. 

Для этого, по словам Александра Усса, региону нужно около 5 миллионов тонн газа ежегодно. В бюджете края денег на это нет, нужна дотация из федеральной казны.

Глава региона назвал главными причинами плохого воздуха большое количество промышленных предприятий, частный сектор с печным отоплением, транспорт. Чиновник признался, что его сын получает деньги от работы угольного разреза, но отметил, что это не влияет на решения, связанные с экологией.

«Мой сын является одним из бенефициаров (выгодополучателей) небольшого угольного разреза, который добывает порядка 2 миллионов тонн. Это не оказывает никакого влияния на наши стратегические решения. Абсолютно. Это просто смешно», — сказал Усс журналисту.

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