Следователи возбудили дело о смерти троих в пожаре под Новосибирском

Две женщины и один мужчина погибли в пожаре в Искитиме, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В пятницу вечером произошел пожар в частном жилом доме, расположенном по улице Толстого Искитима Новосибирской области. При ликвидации пожара в доме были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины с признаками обгорания и воздействия высокой температуры.

Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).