НАВЕРХ

Следователи возбудили дело о смерти троих в пожаре под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Две женщины и один мужчина погибли в пожаре в Искитиме, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В пятницу вечером произошел пожар в частном жилом доме, расположенном по улице Толстого Искитима Новосибирской области. При ликвидации пожара в доме были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины с признаками обгорания и воздействия высокой температуры.

Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Еще по теме
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
Пал травы в Хакасии превратился в сильный пожар
Роспотребнадзор снял карантин с общежития НГУ
Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России
•
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
•
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Наборы для паникеров начали продавать на Алтае
Сибирь 23.03.2020 16:12
Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца
Сибирь 23.03.2020 15:13
Енот застрял на березе под Новосибирском. ВИДЕО
Сибирь 23.03.2020 14:55
Сильный ветер принесет похолодание в Восточную Сибирь
Сибирь 23.03.2020 13:47
Самое популярное
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
38163
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
20141
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
19694
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
10756
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России
•
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
•
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаДля выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции,...

Paartpa111

Крестные ходы без устали и портреты путина после ретуши. Но главное вера... авось пронесет...

лачинов

Ну вы сравнили! Кто в Китай ездит, а кто в Швейцарию? Любители европейских стран, это привилегированная...

Uynachalnica

Патриарх уже утвердил молитвы от "поветрия".

лачинов

Не. не, не. Ещё рано. Вот когда на тысячи счет пойдет, тут то и пора выезжать на белом коне и спасать....