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Бизнесмена задержали за убийство в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики задержали подозреваемого в убийстве главы ЖСК «Залесский», бизнесмена поймали сразу после возвращения из Европы, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, 27 января 66-летний председатель правления ЖСК «Залесский» направлялся на работу. Между домами по улице Достоевского его убили тремя выстрелами из пистолета. Преступник с места происшествия скрылся, по данным источника, во Франции, а вернулся в Новосибирск в самый разгар коронавируса — 11 марта.

«После совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. В марте он вернулся в Новосибирск, где был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что бизнесмен убил председателя ЖСК из-за крупного долга. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит вплоть до пожизненного срока.

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