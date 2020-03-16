Фейк о пациенте с коронавирусом в Бурятии разошелся по Сети

Информация о зараженном коронавирусом пациенте в Бурятии, о котором не рассказывают официальные службы, появился в социальных сетях в воскресенье. Минздрав республики в понедельник опроверг эту информацию, призвав не верить неподтвержденным сообщениям.

«Я вас всех прошу слушать только проверенную информацию. У Минздрава нет цели утаивать, наоборот, врачи стремятся повысить настороженность, если вирус появится», — сообщила пресс-секретарь ведомства.

По данным на утро понедельника, зараженных коронавирусом в Бурятии нет. Работает круглосуточная «горячая линия» для туристов, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус

Специалисты «горячей линии» объясняют им, что необходимо оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию. При первых симптомах заражения и при ухудшении самочувствия немедленно обращаться в поликлинику по месту жительства.

В России за все время распространения инфекции в мире зарегистрировано 63 случая COVID-19, 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая. В мире заражено 157 тысяч человек в 130 странах. Умерло более шести тысяч человек, 75 тысяч пациентов выздоровели.