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Иркутянка отдала квартиру за долги

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутянке, задолжавшей банку 1,7 миллиона рублей, пришлось рассчитаться благоустроенной квартирой, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Жительница Иркутска взяла кредит в банке, отдав под залог квартиру в 45 квадратных метров. Рассчитаться по кредиту она не смогла и попала в список должников. Банк обратился в суд, а после приставы «арестовали» недвижимость и выставили ее на торги с первоначально ценой 1,7 миллиона рублей.

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Продали благоустроенную квартиру в микрорайоне Синюшина гора за 2 миллиона рублей, деньги поступили на депозитный счет отдела судебных приставов. Из них 1,7 миллиона рублей перечислили банку, 90 тысяч рублей на погашение исполнительского сбора, а оставшиеся 210 тысяч вернули должнице.

В ноябре 2019 года один из должников в Оренгбургской области после общения с судебными приставами подал на них в суд. Мужчина потребовал компенсации морального ущерба в размере 100 триллионов рублей. Эта сумма превышает пять годовых бюджетов России. Суд отказал ему в иске полностью.

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Топ комментариев

PARTIZAN88

Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))

Иркут 69

Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...

ifhbrjd

Дальше - футбол и вечный карнавал!

Muzykant

Так он и не разгибается никогда.

vehkin76

1 рубль = 2 фантикам и всё тут..... за фантики работаем....