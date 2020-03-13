Иркутянка отдала квартиру за долги

Иркутянке, задолжавшей банку 1,7 миллиона рублей, пришлось рассчитаться благоустроенной квартирой, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Жительница Иркутска взяла кредит в банке, отдав под залог квартиру в 45 квадратных метров. Рассчитаться по кредиту она не смогла и попала в список должников. Банк обратился в суд, а после приставы «арестовали» недвижимость и выставили ее на торги с первоначально ценой 1,7 миллиона рублей.

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Продали благоустроенную квартиру в микрорайоне Синюшина гора за 2 миллиона рублей, деньги поступили на депозитный счет отдела судебных приставов. Из них 1,7 миллиона рублей перечислили банку, 90 тысяч рублей на погашение исполнительского сбора, а оставшиеся 210 тысяч вернули должнице.

В ноябре 2019 года один из должников в Оренгбургской области после общения с судебными приставами подал на них в суд. Мужчина потребовал компенсации морального ущерба в размере 100 триллионов рублей. Эта сумма превышает пять годовых бюджетов России. Суд отказал ему в иске полностью.