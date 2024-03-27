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Полк «Ярсов» вышел на боевое патрулирование в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят в Иркутской области командно-штабные учения (КШУ), в ходе которых будут освоены новые районы боевого патрулирования комплексами «Ярс», говорится в сообщении Минобороны России.

«На маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк подвижных грунтовых комплексов (ПГРК) "Ярс" Иркутского ракетного соединения. Ракетный полк ПГРК "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения КШУ. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша», — сказано в сообщении.

В ходе КШУ стратегические ракетчики «наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», уточнили в военном ведомстве. «В общей сложности в манёврах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники», — добавили там.

«В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК "Ярс" будет отработано более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп», — отметили в Минобороны.

ПГРК «Ярс» — стратегический ракетный комплекс, способный поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Ракеты комплекса оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

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Оборона #Армия #Иркутск
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