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Сотрудницы ГУФСИН в Новосибирске снялись для календаря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудницы ГУФСИН по Новосибирской области снялись для календаря к 8 марта, сообщила Sibnet.ru представитель ведомства Юлия Перемитина.

«Фотосессия был приурочена к 8 марта. Мы ей хотели показать, что несмотря на нашу сложную службу, мы остаемся женственными и прекрасными», — сообщила собеседница.

Фото: © Sibnet.ru

По ее словам, в ГУФСИН по Новосибирской области работают почти 6 тысяч сотрудников, из них 30% (1,8 тысяч) — женщины. Они работают бухгалтерами, экономистами, медиками, сотрудниками отделов безопасности. В женской колонии почти весь персонал женщины.

Календари подарили участницам фотосессии. Также их повесят в служебных кабинетах ГУФСИН.

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Топ комментариев

Alexander222

какая стабильность...болото?? ...развитие страны....сырьевой придаток??? шёл бы на пенсию ... да писал...

Walet 99

Это тебе не в России грабить..........

Alexander222

"..коронавирус утащили рубль «на дно»"?! мы там давно...почти 20 лет. Любой чих от сверхдержав и у нас...

47343

Мы и так уже живем стабильно, стабильно плохо последние 20 лет

Иркут 69

Вообще то эта псевдостабильность называется узурпацией власти. Ни больше ни меньше.