Сотрудницы ГУФСИН в Новосибирске снялись для календаря

Сотрудницы ГУФСИН по Новосибирской области снялись для календаря к 8 марта, сообщила Sibnet.ru представитель ведомства Юлия Перемитина.

«Фотосессия был приурочена к 8 марта. Мы ей хотели показать, что несмотря на нашу сложную службу, мы остаемся женственными и прекрасными», — сообщила собеседница.

Фото: © Sibnet.ru

По ее словам, в ГУФСИН по Новосибирской области работают почти 6 тысяч сотрудников, из них 30% (1,8 тысяч) — женщины. Они работают бухгалтерами, экономистами, медиками, сотрудниками отделов безопасности. В женской колонии почти весь персонал женщины.

Календари подарили участницам фотосессии. Также их повесят в служебных кабинетах ГУФСИН.