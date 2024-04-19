Кадыров объявил «постыдной провокацией» задержание главы МЧС

Попытка задержания главы МЧС генерал-майора Чечни Алихана Цакаева на границе с Дагестаном — «постыдная провокация», заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича [Цакаева]» без объяснения причин и, несмотря на то, что он «не совершал грубого нарушения», написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что, если бы Цакаев был одет в свою генеральскую форму, «сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону».

«Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — добавил он.

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил Кадырову, что «инцидент» с задержанием дагестанскими силовиками главы МЧС по Чечне «требует самого внимательного и детального анализа», но «никак не отразится» на «братских и добрососедских отношениях с чеченским народом».

«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — заявил Меликов.

Телеграм-каналы 18 апреля сообщили, что в Дагестане в районе ФКПП «Герзель» задержали руководителя чеченского управления МЧС Алихана Цакаева. На предположительном видео инцидента мужчина не подчинялся требованиям полиции, несколько сотрудников силой вытащили его из салона и положили на землю. Официально о причинах его задержания не сообщалось.