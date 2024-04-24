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Минобороны России пересело с Camry на роскошных «китайцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Hongqi H9
Фото: © Hongqi

Министерство обороны РФ заменило несколько Toyota Camry на роскошные китайские седаны Hongqi H9. Цены на них стартуют с 7,8 миллиона рублей.

Черные Hongqi H9 с военными номерами заметили на улицах Москвы. Префикс «МО» указывает на автобазу Минобороны и Генерального штаба, пишет Motor.ru. По данным издания, ранее эти номера были у японских бизнес-седанов Toyota Camry.

Hongqi H9 — флагман марки FAW. Модель крупнее, чем Camry. В России доступна версия с мотором объемом 2 литра с «роботом».

Цены на китайскую модель у официальных дилеров стартуют с 7,8 миллиона рублей.

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